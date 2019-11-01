Bebka'dan firmalara AR-GE turları

01.11.2019 15:14

Sektörel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik konuların da ele alındığı ilki geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirilen "Ar-Ge Turları - TÜBİTAK MAM Çalışma Ziyareti" kapsamında bölgede yer alan ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan 16 firmanın temsilcisi katıldı.

Çalışma ziyareti kapsamında ilk olarak TÜBİTAK MAM tarafından tanıtım filmi sunuldu ve sonrasında yetkililer tarafından merkez bünyesinde faaliyet gösteren enstitüler hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Daha sonra TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ürünlerin sergilendiği alan ziyaret edilip ürünler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Heyetin temaslarında son olarak TÜBİTAK MAM bünyesinde bulunan Malzeme, Kimya Teknolojileri, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüleri ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde enstitülerin sunduğu test, analiz, doğrulama için laboratuvar altyapıları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı ve olası Ar-Ge işbirliği imkanları değerlendirildi.

Kaynak: Bültenler