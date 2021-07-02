BEBKA'dan enerji verimlililiği hamlesi
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BEBKA'dan enerji verimlililiği hamlesi

BEBKA'dan enerji verimlililiği hamlesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BEBKA, sanayi kuruluşlarında enerji verimliliğini artırmak üzere etüt çalışmaları yürütüyor.

BEBKA, sanayi kuruluşlarında enerji verimliliğini artırmak üzere etüt çalışmaları yürütüyor. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki firmalara BTSO EVM tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA), kaynak verimliliği alanındaki çalışmaları yoğunlaştı. Enerji Verimliliğinin Artırılması Programı (EVAP) kapsamında alınan başvurular sonucu TR41 Bölgesi'nden (Bursa, Eskişehir ve Bilecik) 5 firma programa dahil edilerek süreç başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2021 temasının 'kaynak verimliliği' olarak belirlenmesinin ardından BEBKA da bu alandaki çalışmalarını ön plana çıkarmaya başladı. Sürdürülebilir üretimin daha da önem kazandığı bir dönemde BEBKA, TR41 Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarını enerji verimliliği çalışmalarına entegre etmeye başladı. Enerji Verimliliğinin Artırılması Programı'nda yer almaya hak kazanan 5 firmanın 10 personeline yönelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık firması olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (BTSO EVM) tarafından eğitim verildi.

BEBKA'nın enerji verimliliği destekleri ile yürütülen projelerden biri olanEVAP'a internet üzerinden alınan başvurular belirli kriterler çerçevesinde değerlendirildi ve programa katılmaya kazanan 5 firmaya enerji verimliliği eğitimi verildi. Programın devamında ise BTSO EVM'nin enerji danışmanları firmaları ziyaret ederek yerinde etüt çalışmalarını gerçekleştirecek ve her bir firma için Enerji Etüt Raporu hazırlayacak. BEBKA, 2021 yılı sonunda da enerji verimliliği projelerine yönelik finansman desteği sağlamayı planlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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