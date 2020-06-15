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Bebka'dan Covid ile mücadeleye destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Covid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Bebka'dan Covid ile mücadeleye destek
15.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:47

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Covid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı. Program kapsamında destek almaya hak kazanan 3 projeye Ajans tarafından yaklaşık 3 milyon lira mali destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten BEBKA, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın hastalık olarak ilan edilen ve ülkemiz için de ciddi tehdit oluşturan COVID-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla proje çağrısına çıktı. Bu kapsamda başarılı bulunan 3 projeye toplam 2 milyon 843 bin lira destek sağlanacak.

Program kapsamında alınan başvurulardan 3 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu", Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin COVID 19 Salgınına Karşı Hayat Şartlarının İyileştirilmesi Projesi" ile BTSO Eğitim Vakfı (BUTGEM) tarafından hazırlanan Biyosidal Özellikte Çok Kullanımlı Cerrahi Maske Üretilmesi projeleri desteklenerek hayata geçirilecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu" projesi ile, salgın sebebiyle ortaya çıkan akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, majör depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, uyum bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıklar için ayrı ayrı müdahale programları geliştirilerek web temelli uygulamaya uygun hale getirilecek. Hasta grubuna yönelik tedavi edici etkinlikler yanında henüz klinik düzeyde sorun yaşamamış ancak psikolojik belirtilere sahip bireylere özgü müdahaleler geliştirilecek.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında ise mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla başka illerden gelen vatandaşların ve ailelerinin daha sağlıklı bir ortamda kalmaları amacıyla, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı Söğüt İlçesi Hamitabat Köyü'nde 150 kişilik ve Çaltı köyü ile Şen Mahallesinde 200 kişilik, toplamda 350 kişilik konaklama alanı oluşturulacak.

BTSO Eğitim Vakfı (BUTGEM) tarafından hazırlanan proje ile sağlık çalışanlarının ve hastaların mevcut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla biyosidal özellikte çok kullanımlı cerrahi maske üretilecek.

Program sonuçları ile ilgili bir açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim şunları söyledi: "BEBKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygulama çerçevesini belirlediği Covid 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına bölgemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarımız ile KOBİ'lerimiz tarafından ajansımıza 184 proje başvurusu gerçekleşti. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 3 proje destek almaya hak kazandı. Başvuru yapılan projeler arasında Ar-Ge odaklı projeleri aynı Bakanlık çatısında olduğumuz TÜBİTAK'a yönlendirdik. Programa ilgi gösteren tüm kamu kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve KOBİ'lerimize teşekkür ederiz. Uygulanacak projelerin, Devletimizin salgınla mücadelesine katkı sunması temennisiyle bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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