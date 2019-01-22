Bebka'dan Bölgesel Kalkınmaya Destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2018 Yılı Teknik Destek Programı kasım-aralık döneminde yapılan 45 başvurudan 17 teknik destek talebi başarılı bulundu, 16 proje asil listede, bir proje ise yedek listede yer aldı.

BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz 2018'de ilan edilen ve toplam bütçesi 1 milyon lira olan 2018 Yılı Teknik Destek Programı'na kasım-aralık aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemleri sona erdi.

Değerlendirme sonucunda, 45 başvurudan 17 teknik destek talebi başarılı bulundu. 16 proje asil listeye, bir proje ise yedek listeye alındı.

Program kapsamında, proje başına 50 bin liraya kadar destek verilecek ve başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanacak.

Dijital oyun tasarımları ve sosyal gelişimle ilgili destekler sürecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 2018 Yılı Teknik Destek Programı'nın 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kapandığını bildirdi.

Gerim, ajansın görev alanına giren Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma bakımından önemli olduğunu ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına, Türkiye'nin gelişen ihtiyaçları çerçevesinde, Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine devam edileceğini belirtti.

İsmail Gerim, dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi ile sosyal gelişimin desteklenmesine yönelik faaliyetlere de destek sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

Teknik Destek Programı kapsamında bu dönemde destek almaya hak kazanan projelerin listesine "www.bebka.org.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Üç dönem halinde açıklanan 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, temmuz-ağustos döneminde 39 proje başvurusu alınmış, 13 proje desteklenmiş ve eylül-ekim döneminde 55 proje başvurusu alınmış, 19 proje destek almaya hak kazanmıştı.

Bu sonuçlarla 2018 Yılı Teknik Destek Programı'na toplamda 139 teknik destek başvurusundan 49'u başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Kaynak: AA