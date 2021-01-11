BEBKA'dan Bilecik'te eğitime laboratuvar desteği
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BEBKA'dan Bilecik'te eğitime laboratuvar desteği

11.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:58
BEBKA'dan Bilecik'te eğitime laboratuvar desteği

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki laboratuvar kuruldu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki laboratuvar kuruldu.

BEBKA'nın, 2019 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Nitelikli Eğitim Nitelikli İnsan Güçlü Toplum" ile Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Dijital Teknolojiyi Okulumuzla Buluşturup Yenilikçi Teknisyenler Yetiştiriyoruz" projeleri hayata geçirildi.

Projeler kapsamında, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "Kaynak Simülasyon Laboratuvarı" ile "Endüstriyel Kontrol Sistemleri Laboratuvarı" kuruldu.

Ayrıca, laboratuvarların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için ilgili alan öğretmenlerine yönelik eğitimler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yaptığı açıklamada, laboratuvarların mesleki ve teknik eğitim kurumlarına hayırlı olmasını dileyerek, "Mesleki eğitim kurumlarımızın altyapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik desteklerinden dolayı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına, projelere önemli katkılar sağlayan proje ortakları ve iştirakçi firmalara; projelerin hazırlanması ve uygulanmasını sağlayan Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Ar-Ge Birimi çalışanlarına, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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