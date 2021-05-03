BEBKA'dan Bilecik'e 8 proje için 13 milyon 733 bin liralık destek
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BEBKA'dan Bilecik'e 8 proje için 13 milyon 733 bin liralık destek

BEBKA'dan Bilecik'e 8 proje için 13 milyon 733 bin liralık destek
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Ekonomi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Bilecik'ten başvurusu kabul edilen 8 projeye toplam 13 milyon 733 bin lira destek sağlandığı bildirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Bilecik'ten başvurusu kabul edilen 8 projeye toplam 13 milyon 733 bin lira destek sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte "Yenilik ve Verimlilik, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi, Kırsalda Ekonomik Kalkınma" fırsatları alanlarında ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik yürütülen projelere destek verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BEBKA'nın geçmişte de Bilecik'e önemli desteklerinin olduğunu vurguladı.

Şentürk, söz konusu 8 proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

"En son sağlanan proje destekleriyle hem organize sanayi bölgelerimizde yeni yatırımcılarımız için ihtiyaç duyulacak altyapı eksikliklerini gidermiş olacağız hem de tarımsal üretim kapasitelerimizin geliştirilmesi, tarımsal ürünlerimizin katma değerlerinin ziyadeleştirilmesi, işlenmesinin sağlanmasıyla ekonomik yansımalarının artırılması sağlanmış olacaktır. Osmaneli ilçemizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Özel İdare, DSİ, Kaymakamlık ve Belediye ve köylerimizin katkıları ile mera ıslahı amacı 6 gölet yapıldı. Bu göletlerden sulama amaçlı da yararlanabilmek üzere güneşten elektrik üretilecek bir yapı oluşturacağız. Önemli bir alanın uygun maliyetlerle sulanması ve tarımsal üretimin arttırılması sağlanmış olacaktır. Önemli bir üreticisi olduğumuz ve son iki yılda İl Özel İdaremizin destekleriyle 3 bin üreticimize dağıttığımız 335 bin ceviz fidanının yetişmesiyle de daha da artacak ceviz ürünümüzün kabuğundan ayrılarak, daha yüksek bedelle değerlendirilebilmesi sağlanacaktır. Yine önemli üreticisi olduğumuz ayçiçeği başta olmak üzere farklı ürünlerin seleksiyonlarının yapılacağı Yenipazar ilçemizdeki projeyle de artı değer ortaya çıkarken, Küplü köyünde planladığımız ve bölgedeki tüm köylerimizin tarımsal ve ekonomik değer taşıyan ürünlerinin satışının gerçekleşeceği bir mekanın düzenlenmesi ile Antalya, Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunmanın pazarlama ve tanıtım anlamında avantajını değerlendirmiş olacağız. Milli Eğitim Müdürlüğünüzün projesi ile de teknolojiyi takip edip kullanabilen gençlerin yetişmesine ortam hazırlamış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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