BEBKA'dan 14 projeye destek
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BEBKA'dan 14 projeye destek

Bursa-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, bölgedeki kurum/kuruluşların yenilik ve verimlilik, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve turizm tanıtım yerel kalkınma fırsatları alanlarında eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı...

BEBKA'dan 14 projeye destek
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:03

Bursa-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, bölgedeki kurum/kuruluşların yenilik ve verimlilik, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve turizm tanıtım yerel kalkınma fırsatları alanlarında eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan Teknik Destek Programının 4. dönem sonuçları açıklandı.

BEBKA tarafından, 12 Mart'ta ilan edilen ve toplam bütçesi 2 milyon 300 bin TL olan 2020 Yılı Teknik Destek Programına temmuz-ağustos döneminde sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.

BEBKA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 2020 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde yapılan 25 başvurudan 14 adet teknik destek talebi başarılı bulundu. Bu sonuçla birlikte programa bugüne kadar yapılan 70 başvurudan 33 tanesinin teknik destek almaya hak kazandığı ifade edildi.

Program kapsamında, proje başına 75 bin TL'ye kadar yüzde 100 oranında destek sağlanacağı, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin Ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacağı belirtildi.

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında bu dönemde destek almaya hak kazanan projelerin listesine www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2020 Yılı Teknik Destek Programı başvuru süreci eylül-ekim döneminde de devam edecek; program 30 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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