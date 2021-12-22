BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi - Haberler
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BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi

BEBKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı.

Toplantıya; Vali Erol Ayyıldız, BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ile diğer ilgililer katıldı.

Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

Toplantı sonrasında Valilerimiz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile BEBKA binasında incelemelerde bulundu.

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