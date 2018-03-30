Bebka 2018 Yılı Proje Başvuruları Tamamladı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) 16 milyon lira hibe vereceği 2018 yılı mali destek programlarına proje başvurularının sona erdiği bildirildi.

BEBKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ajans tarafından 29 Aralık 2017'de ilan edilen 2018 yılı mali destek programlarına proje başvuruları 29 Mart 2018'de sona erdi.

Toplam 16 milyon lira bütçeli üç başlıkta ilan edilen proje teklif çağrısından Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı'na 36, Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı'na 13 ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'na 74 olmak üzere toplam 123 proje başvurusu yapıldı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından başlayacak değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön incelemede projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılacak. Başvurular üzerinden, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru ve eksiksiz sunulmuş olması ve başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme gerçekleştirilecek.

İnceleme sonucunda başarılı bulunan projeler, teknik ve mali değerlendirme aşamasına alınacak. Teknik ve mali değerlendirme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda projeler bağımsız değerlendiricilerce ele alınacak. Değerlendirme sürecinin 2018 yılı haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden 2018 yılı Mali Destek Programlarına ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan kurum, kuruluş ve işletmelere teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje başvuru sahipleri eksik evrak sürecini https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr internet adresine girerek takip edebilecek.