Bebekliğin ilk yılında düşük D vitamini obeziteye yol açabilir
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Bebekliğin ilk yılında düşük D vitamini obeziteye yol açabilir

02.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:57
Bebekliğin ilk yılında düşük D vitamini obeziteye yol açabilir

Bebekliğin ilk yılındaki düşük D vitamini düzeyinin ileriki yaşlarda obeziteye yol açabileceği saptandı.

Bebekliğin ilk yılındaki düşük D vitamini düzeyinin ileriki yaşlarda obeziteye yol açabileceği saptandı.

"American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlanan araştırmada, 300'den fazla çocuktan alınan veriler incelendi.

Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesinden Eduardo Villamor ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, bebeklerin 1 yaşındayken D vitamini ölçümleri yapıldı.

Daha sonra bu çocukların 5, 10 ve 16-17 yaşlarında D vitamini düzeyleri ile Beden Kitle İndeksi ölçümleri yapıldı.

Bu çocukların, 16-17 yaşında yağ ve kas kütlesi de incelendi.

Çalışmada yaşamın ilk yılındaki düşük D vitamini düzeyinin, ergenlikte "kalp krizi", "felç" ve "şeker hastalığı" riskini artıran bazı faktörlerin bir arada bulunduğu metabolik sendromla ilişkili olduğu saptandı.

Bebekliğin ilk yılındaki düşük D vitamini düzeyinin, ileriki yaşlarda obeziteye yol açabileceğinin belirtildiği araştırmada, yaşamın ilk yılında kandaki her ilave D vitamini biriminin 1 ila 5 yaşlarında daha yavaş kilo alımıyla ve 16-17 yaşlarında da daha az yağ ve daha fazla kas kütlesiyle ilişkili olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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