Bebekli ailelere ilk hediye Buca Belediyesinden
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Bebekli ailelere ilk hediye Buca Belediyesinden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bebekli ailelere ilk hediye Buca Belediyesinden

Aile ekonomisine desteğini sürdüren Buca Belediyesi, bebek sahibi ailelere yeni doğan bebek setinin ardından bebek bezi yardımı başlattı.

Aile ekonomisine desteğini sürdüren Buca Belediyesi, bebek sahibi ailelere yeni doğan bebek setinin ardından bebek bezi yardımı başlattı. Proje kapsamında ilk dağıtım Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Hazırlanan paketler, ilçe sınırlarında ikamet eden yeni doğan bebekleri olan ailelere ulaştırılacak.

Buca Belediyesi, pandemi döneminde hayata geçirdiği örnek projeyle yeni bebek sahibi olan ailelerin ekonomisine nefes aldırdı. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yeni Doğan Bebek Dayanışması" projesi kapsamında, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla yeni doğan bebek setinin yer aldığı hediye paketleri ailelere ulaştırılmıştı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından ikinci etabına başlangıç verilen projeyle, yeni bebek sahibi olan ailelere yeni doğan setinin yanı sıra bebek bezi yardımı da gerçekleştirilmeye başlandı. Projede, ailelerin maddi durumlarına bakılmaksızın yeni doğan bebekleri için ilk aşamada ihtiyaç duyulabilecekleri tüm malzeme ve ürünlerin bulunduğu çanta ile birlikte bebek bezleri hazırlanan dağıtım programına göre Bucalı ailelere ulaştırılacak.

İlk dağıtım Başkan Kılıç'tan

Proje kapsamında ilk dağıtımı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç gerçekleştirdi. Ailelerin kapılarını çalarak hazırlanan paketleri ulaştıran Başkan Kılıç, bebekleri sevdi, vatandaşlarla sohbet etti. - İZMİR

Bebekli ailelere ilk hediye Buca Belediyesinden
Bebekli ailelere ilk hediye Buca Belediyesinden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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