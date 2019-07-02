Bebeklerinin kimlik kartları basılarak evlerine gönderilecek

e-Doğum sistemi ailelere kolaylık sağlıyor

ANKARA - Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Dağdemir, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Doğum sisteminin ailelere kolaylık sağladığını kaydetti. Pilot olarak Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale'de başlayan e-Doğum sistemi uygulaması ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartları basılarak evlerine gönderiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Pilot olarak Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale'de başlayan e-Doğum sistemi uygulaması ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartları basılarak evlerine gönderilecek.

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Dağdemir, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamaya ilişkin, "Hastanemizde doğumu gerçekleştirilen bebeklerin anne ve babanın mutabık kaldığı isimleri burada kayda geçiriliyor ve nüfusla ilgili işlemleri burada başlatılıyor. T.C. kimlik numarası oluşturuluyor ve belirlenen adrese T.C. kimlik belgesi postalanıyor" diye konuştu.

Uygulamanın sağladığı kolaylıklara değinen Dr. Dağdemir, anne ve babaların doğum sırasında başka meşgaleleri olduğunun altını çizerek, "Bu arada nüfusa gidip oradaki işlemleri yaptırmalarına gerek kalmıyor. Rahatlıkla evlerine gidip kargodan gelecek nüfus belgesini kullanabiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA