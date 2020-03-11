Bebeklerini konteynere atan anne ve babaya müebbet Bursa'da 4 yıl önce yeni doğan bebeklerini çöp konteynerine atarak donarak ölmesine sebep oldukları iddiasıyla 24 ve 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılan anne ve babanın cezalarını Yargıtay bozdu.

Bursa'da 4 yıl önce yeni doğan bebeklerini çöp konteynerine atarak donarak ölmesine sebep oldukları iddiasıyla 24 ve 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılan anne ve babanın cezalarını Yargıtay bozdu. Mahkeme, "nitelikli kasten öldürme" suçuna uyarak, genç sevgililere müebbet hapis cezası verdi.



Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce Sezai D.ve Çiğdem Ş, bir süre birlikte yaşadı. Çiğdem Ş. hamile kaldı. Genç kadın 20 Ocak 2016'da tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai D., göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı. Çatıya çıkardıktan 12 saat sonra bebeği çöp konteynerine attı. Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların şüphelenip haber vermesi sonucu olay ortaya çıktı. Çiğdem Ş.'nin ifadesini alan polis, çöp konteynerine atılan bebek cesedini buldu. Ardından Sezai D. gözaltına alındı. Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Sezai D. ve Çiğdem Ş. tutuklandı.



Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Sezai D.'ye 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan 20 yıl, Çiğdem Ş'ye ise 'belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme sebebiyet olmak' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan, temyize başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanıkların 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları gerektiğine hükmedildi.



Yargılanmalarına yeniden devam edilen Sezai D, Giresun Espiye Cezaevinden, Çiğdem Ş. ise Yenişehir Kadın Cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Kendisinin bir suçu olmadığını iddia eden Çiğdem Ş., hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bebeğimi öldürmek isteseydim daha hamileyken aldırırdım. Sezai'ye çok yalvardım beni hastaneye götürmesi için, fakat götürmedi. 'Beni cinayetle mi yargılatacaksın?' deyip eve kilitledi, artık öleceğimi anlayınca da tek başıma yolladı hastaneye. Ben yanlış baba seçmişim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Bebeğinin ölü dünyaya geldiğini ve sonrasında cesedini konteynere attığını söyleyen tutuklu sanık Sezai D, mahkeme heyetinden beraatini isetdi. Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyarak, sanıklara "nitelikli kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi. - BURSA

Kaynak: İHA