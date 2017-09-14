Bebeklerin Komik Kazaları ???? Komik Bebekler 2017 içinde; hem burnundan hem ağzından kusan bebek, kavga eden kediler üzerine düşen bebek, kediye takılıp düşen bebek, diğer bebeğe sarılmak isterken düşen bebek, çember çevirirken çember kardeşinin kafasına gelen çocuk, hapşırınca düşen bebek, oyuncak çadırı ile ters düşen bebek, araba yıkarken yanlışlıkla bebeğini yıkayan anne ve daha fazlasını izleyebilirsiniz. ??????