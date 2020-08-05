Bebeklerin karıştığı iddiasına hastaneden yanıt
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Bebeklerin karıştığı iddiasına hastaneden yanıt

Gaziantep'te yaşayan Hıdır ve Fatma Çalışkan çiftinin yeni doğan bebeğinin hastanede karıştığı iddiasına hastaneden açıklama geldi.

Bebeklerin karıştığı iddiasına hastaneden yanıt
05.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:49

Gaziantep'te yaşayan Hıdır ve Fatma Çalışkan çiftinin yeni doğan bebeğinin hastanede karıştığı iddiasına hastaneden açıklama geldi.

Ailenin iddiasına ilişkin açıklama yapan Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Karalar, 30 Temmuz günü hastanede 4 doğum gerçekleştiğini ve hepsinin de kız olarak dünyaya geldiğini kaydetti. Karalar açıklamasının devamında, "30 Temmuz 2020 günü Hastanemizde 4 adet doğum gerçekleşmiştir. 4 doğumda da kız çocuğu dünyaya gelmiştir ve bununla ilgili resmi belgeler ve hastane kayıtları mevcuttur. Basında yer aldığı gibi iddia edilen farklı bebek cinsiyeti ve karışıklığının olması söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Hıdır ve Fatma Çalışkan, çifti, doğum için gittikleri Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası raporda bebeğin cinsiyetine 'erkek' yazıldığını ama kendilerine verilen bebeğin 'kız' olduğunu iddia etmişti.

Aile, hamileliğin 5. ayında özel bir hastanede yapılan kontrolde ise bebeğin erkek olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, doğum öncesi ve sonrası tüm raporlarda erkek olarak yazıldığını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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