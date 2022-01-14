Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden - Haberler
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Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden

Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen 'Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz' projesi kapsamında ailelere tek tek misafir oluyor.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen 'Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz' projesi kapsamında ailelere tek tek misafir oluyor.

Ziyaret sırasında hediye edilen paketlerin içinde; bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünlerinin yanı sıra fotoğraf albümü ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın aileye ve yeni üyesine hitap eden mektubu yer alıyor. Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Ocak ayı içerisinde 480 aileye Bebek Hijyen Paketi ulaştırılacağı belirtildi. - SAKARYA

Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden

Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden

Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden

Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden

Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden

Bebeklerin ilk hediyesi Serdivan Belediyesi'nden

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