Bebekleri Sma Hastası Engelli Ailenin Ilaç Sevinci

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 5 aylık çocukları Esma spinal müsküler ütrofi (SMA) hastası olan engelli çift, kızlarının ilaçlarının bakanlık tarafından karşılanacak olmasının sevincini yaşıyor.



Yeni Mahalle'de yaşayan, üç aylık engelli maaşlarıyla geçimlerini sağlamaya çalışan işitme ve bedensel engelli Yılmaz ve Fatma Bozan çifti, SMA hastası kızları için umutsuz bir bekleyiş içindeyken Sağlık Bakanlığından gelen müjdeli haberle sevince boğuldu.



Konuşma ve işitme engelli çift, mutluluklarını bebeklerini kucaklayarak yüzlerindeki tebessümle anlatmaya çalıştı.



Esma bebeğin dedesi Abuzer Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu ve gelininin ilaç temini konusundaki çaresizlikleri karşısında Sağlık Bakanlığı yetkililerinin seslerini duyduğunu belirtti.



Tedavide kullanılan 561 dolar tutarındaki ilaçları almalarının imkansız olduğunu aktaran Bozan, tam çaresiz bir durumda kaldıkları anda bakanlıktan gelen müjdeli haberin evde bir bayram sevinci yarattığını ifade etti.



Bozan, şunları kaydetti:



"Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklama ile çaresizliğimi gidererek, sevinç ve mutluluğuma sebep oldu. Eğer devlet desteği olmasa tüm aile bir ömür boyu çalışsa bile bu ilacı alacak parayı sağlamamız imkansız. Allah devletimize zeval vermesin. Tek dileğimiz ilacın bir an önce tedarik edilmesi ve torunumun normal yaşıtları gibi sağlıklı bir yaşamla büyümesidir."