Bebeklere özel paket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bebeklere özel paket

Bebeklere özel paket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Süleymanpaşa Belediyesinin takdir toplayan hizmetlerinden biri olan 'Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi ilçede dünyaya gelen her bebeğe ulaştırılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesinin takdir toplayan hizmetlerinden biri olan 'Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi ilçede dünyaya gelen her bebeğe ulaştırılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketi bebeğin temel ihtiyaçlarına destek olurken, anne ve babaların yüzünü güldürüyor. Süleymanpaşa'da dünyaya gelen her bebek için salgın sürecinde evlere ulaştırılan paket içerisinde bebeğin tüm ihtiyaçları yer alıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında hazırlanan paketlerde bebek bezi, yeni doğan uyumlu ıslak mendil, bebek battaniyesi, hastane çıkış takımı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yeni doğan bebeğe hitap eden mektubu yer alıyor.

Altı ayda 620 paket ulaştırıldı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan servisi bulunan hastanelerden alınan bilgiler eşliğinde hazırlanan paketler, gerek hastanede gerekse evlerinde ailelere teslim ediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 620 bebeğe Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek paketi ulaştırıldı.

"Ailelerin yanındayız"

Ailelerin memnuniyetler karşıladığı proje ile ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Süleymanpaşa Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onlara güzel bir Süleymanpaşa bırakmak, yaşadıkları şehirde huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak bizlerin asli görevidir. Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile çıktığımız yolda, dünyaya gözlerini Süleymanpaşa'da açan bebekler ve ailelerinin ihtiyaçları için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanan paketler ailelerimize ulaştırılıyor. Çocuk sahibi olan ailelerimize bebekleri ile mutlu bir ömür temenni ediyor, yeni doğan yavrularımıza Süleymanpaşa'ya hoş geldin diyorum" dedi - TEKİRDAĞ

Bebeklere özel paket
Bebeklere özel paket
Bebeklere özel paket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Merve Dizdar Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Roland Garros Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bebeklere özel paket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:57:59. #1.14#

title