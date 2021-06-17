Bebeklere özel paket

Süleymanpaşa Belediyesinin takdir toplayan hizmetlerinden biri olan 'Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi ilçede dünyaya gelen her bebeğe ulaştırılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesinin takdir toplayan hizmetlerinden biri olan 'Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi ilçede dünyaya gelen her bebeğe ulaştırılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketi bebeğin temel ihtiyaçlarına destek olurken, anne ve babaların yüzünü güldürüyor. Süleymanpaşa'da dünyaya gelen her bebek için salgın sürecinde evlere ulaştırılan paket içerisinde bebeğin tüm ihtiyaçları yer alıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında hazırlanan paketlerde bebek bezi, yeni doğan uyumlu ıslak mendil, bebek battaniyesi, hastane çıkış takımı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yeni doğan bebeğe hitap eden mektubu yer alıyor.

Altı ayda 620 paket ulaştırıldı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan servisi bulunan hastanelerden alınan bilgiler eşliğinde hazırlanan paketler, gerek hastanede gerekse evlerinde ailelere teslim ediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 620 bebeğe Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek paketi ulaştırıldı.

"Ailelerin yanındayız"

Ailelerin memnuniyetler karşıladığı proje ile ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Süleymanpaşa Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onlara güzel bir Süleymanpaşa bırakmak, yaşadıkları şehirde huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak bizlerin asli görevidir. Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile çıktığımız yolda, dünyaya gözlerini Süleymanpaşa'da açan bebekler ve ailelerinin ihtiyaçları için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanan paketler ailelerimize ulaştırılıyor. Çocuk sahibi olan ailelerimize bebekleri ile mutlu bir ömür temenni ediyor, yeni doğan yavrularımıza Süleymanpaşa'ya hoş geldin diyorum" dedi - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı