"Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme Semineri" Silivri'de
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"Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme Semineri" Silivri'de

Silivri Belediyesi ile "Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme" konulu buluşmada Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık bebek beslenmesiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayacak.

11.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:04

Türkiye'de üretim yapan tek maması markası olan İsviçreli Hero Baby, Belediyesi'nin de katkılarıyla annelerle uzman doktorları buluşturacak.

0-3 yaş arası çocuk sahibi tüm ebeveynlere açık olan "Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme" konulu seminer 13 Aralık 2019, Cuma günü saat 14.00-16.00 arasında Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hero Baby tarafından uzman hekimleri ebeveynlerle buluşturan "Sağlıklı Bebekler Mutlu Yarınlar" seminerleri bebeklerimizin doğru ve sağlıklı beslenmesi adına ebeveynleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık'ın katılımıyla düzenlenecek seminerde katılımcılara Hero Baby ek gıda paketi de hediye edilecek.

Kaynak: Bültenler
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