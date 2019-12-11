"Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme Semineri" Silivri'de

11.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:04

Türkiye'de üretim yapan tek bebek maması markası olan İsviçreli Hero Baby, Silivri Belediyesi'nin de katkılarıyla annelerle uzman doktorları buluşturacak.

0-3 yaş arası çocuk sahibi tüm ebeveynlere açık olan "Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme" konulu seminer 13 Aralık 2019, Cuma günü saat 14.00-16.00 arasında Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hero Baby tarafından uzman hekimleri ebeveynlerle buluşturan "Sağlıklı Bebekler Mutlu Yarınlar" seminerleri bebeklerimizin doğru ve sağlıklı beslenmesi adına ebeveynleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık'ın katılımıyla düzenlenecek seminerde katılımcılara Hero Baby ek gıda paketi de hediye edilecek.

Kaynak: Bültenler