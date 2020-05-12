Bebeklerde tulum seçimi önemli bebekperisi.com sitesi genel müdürü Caner Çakı, anne ve babaları bebekleri için seçim yaparken saatlerce araştırmaya iten konuların başında uyku tulumu geldiğini kaydederek, "Binlerce model arasında ihtiyacına en uygunu bulmak bir hayli zor.

bebekperisi.com sitesi genel müdürü Caner Çakı, anne ve babaları bebekleri için seçim yaparken saatlerce araştırmaya iten konuların başında uyku tulumu geldiğini kaydederek, "Binlerce model arasında ihtiyacına en uygunu bulmak bir hayli zor. Uyku tulumu seçerken güvenlikten TOG derecesine kadar birçok farkı noktaya da dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Çakır, anne ve babalara çocukları için uygun uyku tulumu seçmenin püf noktalarını anlattı. Çakı, öncelikle bebeklerin sıcağı çok sevmediklerini ve bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "İlk olarak çocukların uyuyacakları oda ısısı derecesine dikkat edilmesi gerekiyor. Bebekler için oda ısısının 22-23 derece olması gerekiyor. Ayrıca bebekleri kat kat giydirmemek gerekiyor. Yazın çok sıcaklarda ev içinde tek zıbın yeterli oluyor. önemli olan kısım ise havaların soğumasıyla birlikte başlıyor. Bebeklerin özellikle uyurken üstünü örtmek tehlike riski taşıyor bu sebeple de dikkat edilmesi gerekiyor. özellikle kış aylarında ise uyku tulumları ön plana çıkıyor. Uyku tulumu hem giydirilebiliyor olmaları sebebiyle bebeklerin üstünde ekstra yük olmuyor hem de istese de üstünü açamıyor. Bebekler ise hareketleri kısıtlanmadan istediği gibi hareket edebiliyor. Bebek uyku tulumu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor. İlk olarak bebeğinize uyku tulumu giydirecekseniz oda ısısına dikkat etmeniz gerekiyor. Oda ısısının yukarıda da bahsettiğimiz aralıkta olması gerekiyor. Çok sıcak bir odada TOG değerlerine uymayan kışlık bebek uyku tulumu bebeğin terlemesine neden olurken, aynı şekilde TOG aralığı yeterli olmayan bir uyku tulumu da çok soğuk bir odada yeterli koruma sağlamıyor. Bu da bebeğinizin üşümesine sebep oluyor" dedi.

"Bebeğinizin hassas ve narin cildi için pamuklu ürünleri seçmeniz gerekiyor"

Her hava şartına özel bebeklere giydirilecek TOG değerli kıyafetlerin farklılık gösterdiğini ifade eden Çakı şunları söyledi:

"15 derecenin altındaki oda ısılarında 3.5 TOG değerinde bir zıbın, bir alt ve üst giydirmek gerekiyor. 24 derecenin üzerindeki oda ısılarında ise yarım TOG değerinde tek bir zıbın yeterli oluyor. Bu sebeple öncelikle çocuğunuzun uyuyacağı oda ısısını kontrol etmeniz gerekiyor. Ardından kışlık bebek uyku tulumu arayışınızı buna göre düzenleyebilir ve bebek uyku tulumu tavsiyesi verenleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bebeğinizin hassas ve narin cildi için pamuklu ürünleri seçmeniz gerekiyor. Bu bebeğinize hem yumuşak bir dokunuş sağlayacaktır hem de terletmeyecektir."

"Tulum özgürce hareket imkanı sağlaması gerekiyor"

Bebek uyku tulumu seçerken ürünün mutlaka kolay giydirilip giydirilmediğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çakı, "Bebeği sarıp sarmalayan, ağzını burnunu kapayan ve kolay giydirilmeyen ürünler hiç kullanışlı değil. Bu sebeple kolay giydirilip çıkarılabilen uyku tulumu seçimi hem annenin hem de bebeğin rahatı için önem taşıyor. Tulumun bebeğe hareket imkanı sağlaması da dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Bebekler uyurken dönmeyi çok seviyor. Bu da üstlerini örtebilme şansını düşürüyor. Bütün gece kendini bir o yana bir bu yana atarken de özgür olmak istiyorlar. Tam da bu sebepten uyku tulumunun hafif ancak uygun olması, özgürce hareket imkanı sağlaması gerekiyor. Bebek uyku tulumu tavsiyesi ararken, her iki durumda da bebeğin cildinin tahriş olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dar kıyafetler içinde hareket edemeyen bebeğin özellikle boğaz kısmı, el ve ayak bilekleri sürtünmeye bağlı tahriş olabiliyor. Kıyafet bol geldiğinde ise bebek içinde kayboluyor. Bu hem güvelik zafiyeti doğuruyor hem de istenen korumayı sağlamıyor. Ayrıca güvenlik açıcından uyku tulumunda ip, düğme gibi çocuğun oynayabileceği, koparıp ağzına atabileceği şeylerin de olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA