Bebeklerde Görülen 'Balon Çocuk' Hastalığı Hıv Virüsüyle Tedavi Edildi
Bağışıklık sistemi yetersiz bebeklerde görülen SCID ya da 'balon çocuk' hastalığı, AIDS'e yol açan HIV virüsüyle tedavi edildi
Bağışıklık sistemini çok hızlı şekilde çökerten ve 'Ağır Kombine Bağışıklık Yetmezliği' anlamına gelen 'balon çocuk' hastalığı (SCID), gen tedavisiyle iyileştirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) St. Jude Çocuk Araştırmaları Hastanesi, AIDS'e yol açan HIV virüsünü kullanılarak gen terapisi yöntemiyle SCID hastası 10 bebeği iyileştirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com