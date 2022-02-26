Bebekler ne zaman yürür? Bebekler ne zaman yürümeye başlar, ne zaman emekler?

Bebekler ne zaman yürür? Anne-Babalar tarafından araştırılıyor. Bebeğin gelişim süreci, anne karnında başlar. Bebekler dünyaya geldikten sonra zaman içinde ailelerin merakla takip ettiği dönemler vardır. Bunlar; dönme, emekleme, oturma gibi aydan aya bebeklerin gelişim sürecidir. Bebeklerinin bu gelişim dönemini heyecan ve merakla gözlem yapan anne - baba özellikle ne zaman emekleyeceğini merakla beklerler. Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Bebekler ne zaman oturmaya ve ek gıdaya başlar? Bebekler ne zaman yürümeye başlar? Bebekler hangi ayda emekler? Bebekler kaçıncı hafta da emeklemeye başlar? Detaylar haberimizdedir…

BEBEKLER NE ZAMAN YÜRÜR?

Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren her geçen ay gelişim göstermektedir. Aydan aya gelişen ve değişen bebekler, yürümeden önce emeklerler sonra ilk adımlarını atmaya başlarlar. Bebeklerin yürüme dönemi 12 - 15 ay arasında görülmektedir. En önemli faktör, bebeklerin yürüme sürecinde cesaretin olması en önemli faktördür. Bu süreç emeklemede olduğu gibi bebekten bebeğe göre değişiklik göstermektedir. Eğer bebeğiniz hızlı emekliyor ise yürümeye başlama süreci daha geç olabilir.

Çünkü hızlı bir şekilde emekledikleri için yürümeye ihtiyaç duymayacaklardır. Bu süreçte ebeveynlere büyük görev düşüyor. Bebeği cesaretlendirme ve üstüne düşme, bebeklerin daha iyi yürümeye başlamasını sağlıyordur. Bebekler ne zaman yürümeye başlar? Dünya tatlısı bebeklerin büyüme süreci her aile için bir neşe ve mutluluk kaynağıdır. Bunun yanı sıra, bebekler yürüme sürecinde ciddi rahatsızlıklar geçirirlerse eğer yürüme dönemi uzayabilir. Aileler bebeklerine fazla korumacı ve bebeklerini yere bırakmazlarsa eğer bebekler geç yürüyebilirler. Bu konuda biraz rahat olmakta fayda var.

Bebekler 12 - 15 aylıkken yürümeye başlayabilirler. Bu süreç bebekten bebeğe göre değişiklik gösterebilir.

BEBEKLER NE ZAMAN EMEKLER?

Bebeklerin gelişim süreci anne karnında başlayıp aydan aya gelişme gösterir. Bebekler, genel yapı itibariyle yürümeden önce emeklemeye başlarlar. Yürüme öncesi prova gibi. Fakat bazı bebeklerde emeklemeden önce yürümeye de başlarlar. Bebekler hangi ayda emekler? Bu durum bebekten bebeğe göre değişiklik gösterebilir. Bu iki süreçte uzmanlara göre gayet normaldir.

Bebekler genellikle 6 - 9 aylıkken emeklemeyi öğretmek gerekir. Bu dönem de anne ve babaya iş düşmektedir. Bebekler 6 aylık oldukları zaman yavaş yavaş emekleme dönemi geldiği demektir. Bununla beraber, bebekler 6 aylıkken kendi kendine bu refleksi geliştirmiş olurlar. Fakat her bebekte aynı durum söz konusu değildir. Bazı bebekler emekleme sürecini geçirmeden direk yürümeye başlarlar.

Bebeklerde yürümenin ve oturmanın her bebeğe göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Bebeklerde emekleme süreci 6 - 9 ay arası değişiklik göstermektedir.

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