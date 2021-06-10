Bebekler için anne karnındaki sesi yastığa taşıdı
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Bebekler için anne karnındaki sesi yastığa taşıdı

Bebekler için anne karnındaki sesi yastığa taşıdı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te anne karnındaki sesle beyaz gürültüyü entegre ederek "Huzurun sesi" adlı bebek yastığı tasarlayan girişimci Pervin Özovacı, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) desteği alarak yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Gaziantep'te anne karnındaki sesle beyaz gürültüyü entegre ederek "Huzurun sesi" adlı bebek yastığı tasarlayan girişimci Pervin Özovacı, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) desteği alarak yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Kendi tasarım atölyesini 2001'de kuran Özovacı, 40 yaşından sonra atıldığı iş hayatında bebeklerin daha huzurlu uyumalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapmaya başladı.

Özovacı, bu kapsamda geçen yıl başladığı çalışmalarla anne karnındaki sesle beyaz gürültü kombinasyonlarını içeren "Elixir Voice" adlı yazılımı oluşturdu.

Yazılım cihazını bebekler için üretilen yastığa yerleştiren Özovacı, "Huzurun sesi" projesiyle Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve GETHAM iş birliğinde gerçekleştirilen Start-Up Hızlandırma Programı'na (SAP) başvurdu.

180 projenin destek alabilmek için başvurduğu SAP'da Özovacı'nın projesi, önce uygulanabilir 30 proje arasında yer aldı, ardından da "en iyi proje" kabul edildi.

Ürettiği yastıkları şimdilerde yurt içinde satışa sunan kadın girişimci, yurt dışından da talep alabilmek için harekete geçti.

Özovacı, AA muhabirine, ürünün bebek ve ebeveynlere çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Satılan her üründen çok güzel geri dönüşler aldığını aktaran Özovacı, şöyle konuştu:

"Ürünümüzün dünyaya tanıtılmasını hedefliyoruz. Salgından dolayı e-ticaret üzerinden satışlarımız sürüyor. İngiltere ve ABD'de de bağlantı kurmak için girişimcilerimiz oldu. Gaziantep'ten güzel bir marka çıkaracağımıza inanıyorum. Cihaz benim hayalimdi. Cihazın yazılımını yaptırdık. Bebeğin desibel olarak rahat edebileceği ses seviyesinde. Bu ürün için doktor tavsiyelerini alarak ses düzeylerini ayarladık. Hatta bu kapsamda cihazın gece ve gündüz modları da mevcut.

Bu cihazı denettiğimiz bebekler, gayet huzurlu bir şekilde uyudu. Bebeklerin uyku sorununun büyük oranda çözüldüğünü gördük. Bu kesinlikle bir tedavi değil. Fakat bebek ve ebeveynlerin huzurunu sağladı. Bundan sonraki hedefimiz dünyaya açılmak. Cihazın insanlara katkısının olacağını düşünüyorum. "

Özovacı, 315 lira olan ürünü, yastıkla birlikte 550 liraya sattıklarını ifade etti.

Şu ana kadar en çok talebin, İstanbul, Bursa ve Denizli'den geldiğini belirten Özovacı, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıkça çalışmalara hız vermeye gayret ettiklerini anlattı.

Bebekler için anne karnındaki sesi yastığa taşıdı
Bebekler için anne karnındaki sesi yastığa taşıdı
Bebekler için anne karnındaki sesi yastığa taşıdı
Bebekler için anne karnındaki sesi yastığa taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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