Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi
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Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi

19.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:57
Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait yolcu uçağında bulunan bebek yolcu hastalanınca uçak Ankara'ya indi.

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait yolcu uçağında bulunan bebek yolcu hastalanınca uçak Ankara'ya indi. Hasta bebek, hastaneye sevk edildikten sonra THY uçağı İstanbul'a doğru yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı, TC-LSA kuyruk tescilli uçağı Türkiye Hava Sahası üzerindeyken uçakta bulunan bir bebek yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 13.15 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebek yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere 14.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul'a kalkış yaptı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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