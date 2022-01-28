Bebek yatağı ve yorgan kılıfında 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Bebek yatağı ve yorgan kılıfında 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Bebek yatağı ve yorgan kılıfında 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan paketteki bebek yatağı ve yorgan kılıfının içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan paketteki bebek yatağı ve yorgan kılıfının içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte faaliyet gösteren bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Onix"in de katıldığı aramada, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan bir pakette bebek yatağı ve yorgan kılıfı içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Eroin, Güncel, Haber

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