Bebek yatağı ve yorgan kılıfı kargosundan 2 kilo 400 gram eroin çıktı - Haberler
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Bebek yatağı ve yorgan kılıfı kargosundan 2 kilo 400 gram eroin çıktı

Demirören Haber Ajansı, Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Bebek yatağı ve yorgan kılıfı kargosundan 2 kilo 400 gram eroin çıktı

GAZİANTEP'te, kargo firmasının şubesinde, yurt dışına gönderilecek paketteki bebek yatağı ve yorgan kılıfı içinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, kargo firmasının şubesinde, yurt dışına gönderilecek paketteki bebek yatağı ve yorgan kılıfı içinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kargo firmasının şubesinde, eğitimli köpek 'Onix' ile kontrol çalışması yaptı. Köpeğin tepki verdiği paketi açan polisler, yurt dışına gönderilecek bebek yatağı ve yorgan kılıfının içine gizlenen 2 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kimliği tespit edilen kargo göndericisini de gözaltına aldı.


Bebek yatağı ve yorgan kılıfı kargosundan 2 kilo 400 gram eroin çıktı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Eroin, Güncel, Haber

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