Bebek ve çocuklar için güvenli ev kılavuzu!
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Bebek ve çocuklar için güvenli ev kılavuzu!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevinç Çabukoğlu, evimizi küçük çocuklar için nasıl güvenli bir hale getirebileceğimizi açıkladı.

Bebek ve çocuklar için güvenli ev kılavuzu!
08.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:58

Hareketlenme başlayınca tehlikeler de artıyor!

Evlerimizde bebekler için asıl tehlike, hareketlenmeye başladıkları zaman başlar. Bu nedenle, bebekler emeklemeye, sıralamaya ve yürümeye başlamadan önce evde bazı güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Çünkü bu aylardaki bebekler, etraflarındaki her şeyi merak eder ve tanımak isterler, tehlike, kaza kavramları ile ilgileri yoktur. Yüksek bir yerden kendilerini atabilirler, balkonun demirliklerine tırmanabilirler, bir sokak köpeğinin üzerine korkusuzca atlayabilirler. Bu aşamada çocuğu kısıtlamak yerine, ona zarar verebileceğini düşündüğümüz her şeyi ortadan kaldırmak gerekir. Alınabilecek pratik önlemlerin yanında, uygun çocuk güvenliği ürünlerini kullanarak da evlerimizi güvenli hale getirebiliriz.

Deterjan konulan alçak dolaplar kilitli tutulmalı!

Annelerin ev içinde en çok meşgul oldukları yer, genellikle mutfaktır. Bu nedenle bebeklerin de, mutfağa karşı ilgileri büyüktür. Özellikle temizlik malzemelerinin yer aldığı dolaplara dikkat edilmesi gerekir, genellikle temizlik ürünlerini mutfakta lavabo tezgahının altındaki dolaba koyarız. Bu dolabın özellikle kilitli tutulması çok önemlidir. Bebekler; her şeyi ağızlarına götürerek keşfetmeye çalışır, eğer çamaşır suyu gibi temizlik malzemesi kutularına ulaşırlarsa, kapağını açmayı başarıp, içebilirler ve bu da hayati önem arz eden istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Aynı şey tabi, banyoda yine temizlik malzemelerinin konduğu dolaplar için de geçerlidir. Ya da temizlik malzemeleri bebeğin ulaşamayacağı bir yere kaldırılmalıdır. Mutfakta ocak üstünde çaydanlık, tencere gibi içinde sıcak su, yemek içeren eşyalar ocağın arka bölümünde çocuğun ulaşamayacağı yerde olması gerekir. Fırın sıcakken bebeğin mutfağa girişi kısıtlanmalıdır.

Kesici aletlere ve minik eşyalara dikkat!

Çatal, bıçak gibi kesici, delici mutfak eşyalarının muhafaza edildiği çekmeceler de bebek ve çocukların ulaşamayacağı şekilde, çekmece kilitleri ile kapatılmalıdır. Buzdolabı üzerindeki renkli, mıknatıslı, küçük objelere de dikkat etmek gerekir. Bu objeler bebeğinizin ilgisini çekecektir ve kolaylıkla ağzına götürüp yutabilir ya da daha kötüsü solunum yollarına kaçırıp boğulma tehlikesi yaşayabilir.

Beşik ve prizler bir diğer güvenlik unsurları!

Bebek odasında, bebeğin karyolası ya da beşiğinin kalitesi önemlidir. Parmaklık aralıklarının bebeğin geçemeyeceği aralıkta olması gerekir. Koruyucu parmaklıkların boyu, bebeğin aşamayacağı uzunlukta olmalıdır. Karyolanın içerisindeki yatağın boyutu uygun olmalı, karyolanın içinde yatak kaymamalıdır. Evin içindeki tün prizlere koruyucu kapak takılmalı, elektrik kabloları, bebeğin erişemeyeceği şekilde gizlenmelidir, aksi takdirde bebek kabloları kemirebilir, prizlere parmağını sokabilir. Bebeğiniz ya da çocuğunuz odasında yalnızken, kesinlikle odasının kapısını tam kapatmamak gerekir, mümkünse başında bir büyük olması gerekir. Bebeğin yatağını mümkünse pencere altına koymamalıyız, odanın havalandırılması sırasında bebeğiniz pencereye tırmanabilir.

Bebeğinizin banyoya tek başına gitmesine izin vermeyin

Bebeğinizin ya da çocuğunuzun, tek başına banyoya girmesi tehlikeli olabilir. Çocuk; ıslak ve kaygan zeminde kayıp düşebilir. Banyo dolaplarının kapıları, kilitli olmalıdır. Ayakları üzerinde durup banyo yapmaya başladıkları zaman, küvet içinde kaydırmaz mat kullanmak gerekir, batarya gibi sert, sivri düşüp çarpabilecekleri objelerin üzeri koruyucu ile kaplı olmalıdır. Klozet kapakları hep kapalı tutulmalıdır. İçi su dolu kova vb. ortada bırakılmamalı, bebekler klozet içine ya da kova içine abanıp ters bir şekilde içine düşüp boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler.

Evin düzeni bebeğe göre ayarlanmalı

Oturma odalarında, salonlarda, sehpa, masa, büfe gibi köşeli ve sert cisimler; bebeğiniz için tehlikeli olabilir. Bebeğiniz için tehdit olabilecek sehpa gibi eşyalar mümkünse kaldırılmalıdır. Mümkün değilse sivri köşe ve kenarlar için kauçuk koruyucu bantlar kullanılmalıdır. Televizyon ünitesi, vitrin gibi eşyaların bebeğin üzerine devrilmesini önlemek için sabitlenmeleri gerekir. Vazo, biblo gibi kırılabilir eşyaların kaldırılması ya da sabitlenmesi uygun olacaktır. İçinde merdiven olan evlerde, merdivenler için olan güvenlik kapıları kullanılmalıdır. Ev bahçeli ise, bahçe kapısı kilitli olmalı, havuz varsa havuz için de önlemler alınmalıdır. Ev içindeki halıların altına kayganlık önleyici bantlar konmalıdır, aksi halde çocuklar oyun esnasında koşarken kayıp düşebilirler. Evdeki ilaçların saklandığı yer de çok önemlidir, kesinlikle ilaçların hepsi kilitli bir dolapta, çocukların ulaşamayacağı bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Peki koronavirüs kapsamında neler yapmak gerekiyor?

Buraya kadar, bebek ve çocuklarımızın güvenliği için; evlerimizde genel olarak almamız gereken önlemlerden bahsettik. Ancak günümüzde, tüm dünya koronavirüs salgınıyla savaşıyor. Tüm umumi ve hususi alanlar, büyük tedbirlerle dezenfekte ediliyor. Evden pek fazla çıkmadığımız bu karantina günlerinde yaşam alanlarının; hem kendi sağlığımızı hem çocuklarımızın sağlığını korumak için hijyen koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Öte yandan temizlik yaparken, aşırı miktarda kimyasal ürün kullanılması; hem doğaya, hem de evdeki kişilerin, çocukların solunum yollarına zarar verebilir. Daha doğal ve etkili yöntemlerle, doğru temizlik yapılabilir. Örneğin; sıcak suyun içine bir miktar sirke ilave edip, sirkenin keskin kokusunu bastırmak için güzel kokulu bir deterjan da ekleyerek yüzey temizliği yapılabilir. Kumanda, kapı kolları, prizler gibi sık sık dokunduğumuz yerleri yüzde 70'lik alkol içeren el dezenfektanları ya da kolonya ile temizlemek mümkündür.

Bulaşıklar mutlaka bulaşık makinesinde yıkanmalı!

Evlerimizin temizlenmesinde bir diğer önemli husus da; odalarımızın düzenli bir şekilde havalandırılmasıdır. Çamaşırların yüksek derecede (60-90 derecede) sık sık yıkanması, yıkanan kıyafetlerin mümkünse yaşam alanları dışında bir yerde ya da mümkünse kurutma makinesinde kurutulması tavsiye edilir. Yeme, içme alanlarının temizliğinde de çok dikkat edilmeli, bulaşıklar mutlaka bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Pişirilen yemeklerin iyi piştiğinden emin olmak gerekir. Kişilerin her gün, özellikle evlerindeki temizlik işleri sonrası duş almaları gerekir. Ebeveynlerden biri ya da ikisi işe gittiyse ya da market vb. için zorunlu olarak dışarı çıktıysa eve döndüklerinde, ayakkabılar mümkünse balkona konmalı, çocuklarıyla temas öncesi mutlaka duş alınmalı, kıyafetler yıkanmalı ya da balkon gibi dış ortamda bırakılmalıdır. Ellerimizi sık sık, en az 20 sn. olacak şekilde yıkamamız,bu zor dönemde çok önemlidir,özellikle ebeveynler bebeklerinin ya da çocuklarının kişisel bakımları öncesi ya da çocuklarını kucaklarına almadan önce ellerini çok iyi yıkamalıdır.

Kaynak: Bültenler

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