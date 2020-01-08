Bebek Ve Çocuk Sektörünün İhracat Odaklı Uluslararası Fuarı Başladı

08.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:06

2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2019 yılında 250 milyon dolar civarına yükseldi. Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye anne bebek ve çocuk sektörünün yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma hedeflerine uygun olan platformu sağlayan Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı, 110' dan fazla ülkeden 15 bin ticari alıcıyı 200' ün üzerinde yerli, yabancı firma ve marka ile bir araya getiriyor.

Dev organizasyonda, hem katılımcılarına hem de ziyaretçilerine yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma fırsatları sunduklarını ifade eden CBME Türkiye 38. Uluslararası Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuar Direktörü Hatice Dinçer, '' Sektörün uluslararası anlamda en nitelikli organizasyonu Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'na Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan gibi BDT ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini de içeren 100' ün üzerinde ülkeden 15 binin üzerinde ticari alıcı bekliyoruz. Sektör son dönemde ülkemizde ve dünyada yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 38. Uluslararası CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı olarak özellikle Türkiye'de fark yaratan çocuk giyim markalarına ev sahipliği yaparken, geniş yelpazede ürün dağılımına da özen gösteriyoruz '' dedi.

Türkiye, bebek çocuk sektöründe hem çok önemli bir alıcı hem de çok önemli bir üretici. Her yıl milyonlarca bebeğin doğduğu dünyamızda; giyimden araç gerece, oyuncaktan bakım ürünlerine kadar birçok alt sektörde bebek ürünü ekonomisinin hacmi genişliyor. ihracata yönelik olan bebek ve çocuk ürünleri özelindeki fuarlar pazara büyük bir dinamizm getirirken sektörün ekonomik olarak büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına da hizmet ediyor.

Bu kapsamda 38. Uluslararası CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı;

katılımcılara uluslararası pazarda yeni müşterilerle bağlantı kurmak, çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilere yeni ürünlerini göstermek ve var olan müşterileriyle de iletişimde kalmalarını sağlamak açısından eşsiz bir fırsat sunuyor.

Kaynak: Bültenler