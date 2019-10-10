Bebek ve çocuk giyim rekor büyüme

10.10.2019 13:14

Yetişkin hazır giyime oranla bebek ve çocuk giyim sektörü yüzde 50 daha fazla büyüme kat etti. 2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2018 yılında 249 milyon dolara yükseldi. Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor.

Avrupalı Annelerin Gözdesi Türk Ürünler

Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük giyim tedarikçisi olan Türkiye'de, son verilere göre bebek giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 14,4 pay ile İspanya olurken, ihracatımızda yüzde 11,9 payla ikinci sırada yer alan Almanya pazarını, yüzde 11,6 ile Irak, yüzde 7,3 ile İngiltere ve yüzde 4,4 ile Libya takip ediyor. Fransa, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi AB ülkelerinin yanı sıra Kırgızistan, Ukrayna, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ihracatımızın yöneldiği diğer başlıca pazarlar olarak yer alıyor.

Son on yıl için TÜİK tarafından yayımlanan istatistiki verilere bakıldığında, Türkiye'nin dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektörlerden birisi olan bebek ve çocuk giyim sektöründe son 4 yılda iş hacmini 20 kat büyüten işletmeler bulunuyor.

Uluslararası Organizasyonlar Sektöre Dinamizm Katıyor

Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de bebek ve çocuk giyim sektöründeki en zayıf halkayı ise pazarlama uygulamaları oluşturuyor. Sektördeki şirketler üretmeyi bir şekilde başarmış olsa da pazarlama kaynaklarını kullanmakta zorluk yaşıyor. Bu sebeple sektöre yönelik yapılan organizasyon ve uluslararası fuar çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ile birlikte bebek çocuk giyim sektörünün de gelişmeye ve büyümeye devam edeceği kaydediliyor.

Özellikle ihracata yönelik olan bebek ve çocuk ürünleri özelindeki fuarlar pazara büyük bir dinamizm getirirken sektörün ekonomik olarak büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına da hizmet ediyor.

Hedef 'Yeni Pazar' Alanları

2020 yılının dünyadaki ilk bebek ve çocuk ürünleri fuarı 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı – CBME Türkiye ise sektöre katkı sağlamayı amaçlayan fuarların başında geliyor. 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında 38. defa ziyaretçilerine kapılarını açacak fuarın, başta BDT, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa bölgeleri olmak üzere, hedef 110 ülkeden gelecek 15.000 ticari alıcının fuar esnasında yazacağı siparişlerle birlikte, bebek ve çocuk sektöründe ihracatta büyüme kaydetmeye devam etmek isteyen, yeni pazarlara ulaşmayı hedefleyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler