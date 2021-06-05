Bebek ve Beylikdüzü sahillerinde kısıtlamasız ilk cumartesi yoğunluğu
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Bebek ve Beylikdüzü sahillerinde kısıtlamasız ilk cumartesi yoğunluğu

Bebek ve Beylikdüzü sahillerinde kısıtlamasız ilk cumartesi yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Bebek ve Beylikdüzü sahili doldu.

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Bebek ve Beylikdüzü sahili doldu. Havanın güzel olmasıyla kendilerini çıkan vatandaşlar gönüllerince vakit geçirirken, sahillerde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Kademeli normalleşme planı kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Bebek ve Beylikdüzü sahilleri dolup taştı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, kısıtlamasız ilk cumartesi gününün keyfini çıkardı. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları müzik dinleyip kitap okudu, bazıları yürüdü. Eline oltasını alan çoğu kişiyse günü balık tutarak geçirdi. Sahillerde oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

"Herkesin aşılanmasını istiyorum"

Emekli olduktan sonra balıkçılık yapmaya başlayan Mahmut Bardakçı, "Geldik, balık tutuyoruz. Yasak vardı, çıkamıyorduk. Tüm insanların tamamının aşılanmasını istiyorum. Herkes aşılanırsa inşallah kurtuluruz hep beraber. Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Lokanta işletmecisi olan Ergün Arslan, "Kısıtlamalardan hepimiz sıkıldık. Yarın da zaten dışarı çıkma yasağı var, değerlendirelim dedik, onun için dışarıdayız. Hem sahilin tadını çıkarıyoruz hem balık tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Pazar günü yasağının da kalkmasını isteyen Tuğçe Demiröz, "Çocuğumu ve eşimi alıp hemen sahile koştuk açıkçası. Çok mutluyum. İnşallah pazar da açılacak şekilde devam eder.

"Kısıtlamasız ilk cumartesiyi yaşıyoruz"

Salgın dolayısıyla çok yalnızlaştırıldıklarını ifade eden Buğra Erden, "Hava güzel, çıktık arkadaşımla kahvemizi aldık. Kısıtlamasız ilk cumartesiyi yaşıyoruz. Pazar günü yasağı da kalkacak umarım. Zaten Beşiktaş'ta oturuyoruz. Sahilde yürüyüş yaptık, kamp sandalyelerimizi attık, oturduk" dedi. - İSTANBUL

Bebek ve Beylikdüzü sahillerinde kısıtlamasız ilk cumartesi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kısıtlamasız ilk cumartesinde İstanbullular sahillere akın etti, trafik durma noktasına geldi
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