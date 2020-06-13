Bebek ve Arnavutköy'de uzun araç kuyruğu
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Bebek ve Arnavutköy'de uzun araç kuyruğu

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bir çok kişinin akın ettiği Bebek ve Arnavutköy sahilinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Bebek ve Arnavutköy'de uzun araç kuyruğu
13.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:26

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bir çok kişinin akın ettiği Bebek ve Arnavutköy sahilinde  uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi.

İstanbulların büyük bölümü sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonunda İstanbul Boğazı'nı tercih etti. Bebek ve Arnavutköy sahilinde bu durumdan nasibini aldı. Yürüyüş yapanlar, otomobillerin içinde çay içerek manzara seyredenler bölgede yoğunluk oluşturdu. 

Bir süre önce bölgede İSKİ tarafından başlatılan içme suyu boru değiştirme çalışmaları nedeniyle Bebek-Beşiktaş istikametine 2 şerit trafiğe kapatılınca, hafta sonu trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Arnavutköy'den Bebek istikametine giden sürücüler gidiş-geliş birer şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. 1,5 kilometre yolu sürücüler ancak 35-40 dakikalık bekleyişlerin ardından aşabildiler. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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