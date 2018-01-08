Bebek Uyku Rutinlerinde Müzik Kullanımı
Bebeklerimizin uyku zamanlarında müzik kullanmak uykuyu kolaylaştırır. Hangi aylarda için müzik kullanımı uygundur, ne tür müzikler kullanılmalıdır ve nasıl bırakılabilir, hepsini bu videoda anlattım. Videomdan ve http://www.mykundak.
Bebeklerimizin uyku zamanlarında müzik kullanmak uykuyu kolaylaştırır. Hangi aylarda için müzik kullanımı uygundur, ne tür müzikler kullanılmalıdır ve nasıl bırakılabilir, hepsini bu videoda anlattım. Videomdan ve http://www.mykundak.com/ web sitemden bebek uyku rutinleri konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.