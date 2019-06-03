'Bebek Trump' balonu Londra'daki protestolarda yeniden kullanılacak

'Bebek Trump' balonu Londra'daki protestolarda yeniden kullanılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye yapacağı gezi sırasında geçen sene hazırlanan 6 metre uzunluğundaki 'bebek Trump' balonunun yeniden kullanılacağı belirtildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han 2018'deki gösterilerde 'bebek Trump' balonunun parlamento üzerinde süzülmesine izin vermişti.

'Bebek Trump' balonu Londra'daki protestolarda yeniden kullanılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye yapacağı gezi sırasında geçen sene hazırlanan 6 metre uzunluğundaki 'bebek Trump' balonunun yeniden kullanılacağı belirtildi.

Geçen sene temmuz ayında geldiği Londra'da büyük protestolarla karşılaşan Trump'ın bu ziyaretinde de özellikle iklim değişikliği ve kadın haklarını savunan sivil toplum örgütlerinin hedefi olacağı söyleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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