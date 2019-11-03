Bebek'te yat yangını

03.11.2019 15:55

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangına karadan itfaiye ekipleri, denizden ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan Şehrazat isimli iki katlı yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş, İstinye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden müdahale etti. Yatta çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA