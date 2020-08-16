Bebek'te virüsü unuttular eğlenceye koyuldular Beşiktaş Bebek'te faaliyet gösteren ünlü bir eğlence mekanında onlarca kişi, koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan müzik eşliğinde eğlendi.

Beşiktaş Bebek'te faaliyet gösteren ünlü bir eğlence mekanında onlarca kişi, koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan müzik eşliğinde eğlendi.

Son aylarda koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Beşiktaş Bebek'te ünlü bir eğlence mekanında onlarca kişi virüse aldırmadan eğlendi. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görülen vatandaşların, müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Masaların birbirine çok yakın durduğu görülen eğlence mekanında ne çalışanlar ne de eğlenenler koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uydu.

Kaynak: DHA