Bebek'te tekne alev alev yandı(Geniş)

03.11.2019 19:55

BEŞİKTAŞ Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin denizden ve karadan 2.5 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bebek Sahili'nde demirli Şehrazat 1 adlı özel gezi teknesinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan tekne personeli başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi.

Yangına, itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2.5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

TAMİRDEN YENİ ÇIKMIŞİtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için incelemelerde bulundu. Birkaç gün önce tamirden çıktığı öğrenilen özel gezi teknesinin elektrik kontağı yüzünden yanmış olabileceği iddia edildi.



Kaynak: DHA

- İstanbul