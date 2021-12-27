Bebek'te tarihi köşkte yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bebek'te tarihi köşkte yangın

Bebek'te tarihi köşkte yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bebek'te bulunan tarihi bir köşkte yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bebek'te bulunan tarihi bir köşkte yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş Bebek'te bulunan tarihi bir köşkte sabah saatlerinden yangın çıktı. Havalandırma sisteminde çıkan yangın kısa sürede ahşap binaya sirayet etti. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - İSTANBUL

Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

 6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

 Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title