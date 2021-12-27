Bebek'te tarihi köşkte yangın

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bebek'te bulunan tarihi bir köşkte yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş Bebek'te bulunan tarihi bir köşkte sabah saatlerinden yangın çıktı. Havalandırma sisteminde çıkan yangın kısa sürede ahşap binaya sirayet etti. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet