Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı
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Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı

14.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:26

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında parti gerçekleştirilen bir otele yapılan baskın kameralara yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında parti gerçekleştirilen bir otele yapılan baskın kameralara yansıdı. Baskında yasağı delen 80 kişiye 277 bin 520 lira idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, partiye katılanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için otel müşterisi olarak kayıtlarının yapıldığı ve bu sayede restorandaki partiye katılabildikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir otelde parti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, partiye baskın düzenledi. Baskında inceleme yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 80 kişinin yasağı delerek partiye katıldığını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını tespit etti. Bunun üzerine partiye katılan 80 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 277 bin 520 lira idari para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından parti bitirilirken, yapılan baskın anları ise kameralara yansıdı.

Partiye katılabilmek için otel müşterisi olarak kayıtları yapılmış

Öte yandan, yapılan polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak sisteme giriş yaptırıldığı ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için bu şekilde girişleri yapılan kişilerin, müşteri olarak gösterildiği ve bu şekilde restorana geçerek partiye katılabildikleri öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasında 5 kişi doluştukları ve polis ekiplerinin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı
Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı
Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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