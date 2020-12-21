Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı

21.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:09
Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı

Bebek sahilinde onlarca kişi kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde balık tuttu.

Bebek sahilinde onlarca kişi kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde balık tuttu. Polis ekipleri bu kişilere 3 bin 150'şer TL ceza kesti.

Dün akşam saatlerinde yaklaşık yirmi kişinin hafta sonu kısıtlamasına rağmen Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde balık tuttuğu görüldü. Maske takmadıkları ve sigara içtikleri de görülen bu kişileri fark eden mahalle sakinleri 155'i arayarak şikayetçi oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisi görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

İhbarı alan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan ve tüm uyarılara rağmen maske, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen balıkçılar, polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Evde kalmaları gerekirken sahile inerek balık tuttukları görülen bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı
Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı
Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Fatma Girik Şevket Çoruh Serdar Ortaç
Spor Samatta Çağdaş Atan Fatih Terim Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Beşiktaş İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:10:38. #1.14#
title