Bebek'te iki yat alev alev yandı

BEŞİKTAŞ Bebek Sahili'nde demirli bulunun bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın denizden ve karadan yapılan bir saatlik müdahale kontrol altına alındı. Yangın sonunda iki yat da battı.

Bebek sahilinde yatta çıkan alevleri gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra diğer yatlardaki bulunanları uyardı. Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Alevler bir süre sonra yandaki yata da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayınca yangına demirli yatlardan ve denizden Kıyı Emniyeti Botları tarafından da müdahale edildi. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

İKİ KARDEŞ BİRBİRİNE SARILARAK YANAN YATLARINI İZLEDİ

Biri 19 metre ahşap diğeri 16 metre uzunluğunda fiber kaplamalı motor yat alev alev yanarken olay yerine yatların sahipleri geldi. Osman ve Ozan Yılmaz kardeşler yanan yatlarını görünce sinir krizi geçirdi, sarılarak birbirlerini teselli ettiler. Olay yerine gelen Osman ve Ozan Yılmaz'ın kızkardeşi Tuğba Yılmaz, şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde teknemizin yandığı haberi bize geldi. Kardeşlerimle beraber 20 yıldır burada boğaz tekne turları kapsamında turizm faaliyeti gösteriyoruz. İki teknemiz de yandı ve battı. Yangının nedenine gelince bu hatta BEDAŞ'ın elektrik hattı var. Son bir haftada aynı şikayet üzerine BEDAŞ'ı arıyor. Burada voltaj düşüklüğünden bir problemin olduğunu söylüyorlar. Birkaç tane yangın olduğu söyleniyor ama yangınlar söndürülüyor. Bizim şanssızlığımız yangına gece ve karantinada buna yakalanmak oldu. Hemen müdahale edememek oldu. Dolayısıyla iki teknemiz de çayır çayır yandı. İki teknemizin de elektrik aksamı tek bir trafoya tek bir elektrik saatine bağlı. Elektrik saatleri altı ay önce değiştirilmiş. Ancak voltaj düşüklüğünden kaynaklı, teknelere gelen elektrikle bağlantılarında bir problem olduğu aşikar. Burada bir önlem alınmasını ve zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Teknede kimse yoktu. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi zararımız var."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM