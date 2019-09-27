Bebek satarak 500 bin euro kar eden çete çökertildi

27.09.2019 17:30

Yunanistan polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Bulgaristanlı korunmasız hamile kadınları kullanarak yasa dışı evlat edinme ve taşıyıcı annelik üzerinden 500 bin euro kar eden bir çeteyi çökertti.



12 kişinin göz altına alındığı operasyonda 13 bin euro nakit para, üç araba, cep telefonları, evlat edinmeye dair dokümanlar, taşıyıcı annelik sürecine ait dokümanlar, doğum sertifikaları ve banka evrakları bulundu. Operasyon kapsamında aranan toplam 66 kişi arasında avukat, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor ve özel klinikte çalışan sağlık personeli de bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle