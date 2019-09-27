Bebek satarak 500 bin euro kar eden çete çökertildi

Bebek satarak 500 bin euro kar eden çete çökertildi

Yunanistan polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Bulgaristanlı korunmasız hamile kadınları kullanarak yasa dışı evlat edinme ve taşıyıcı annelik üzerinden 500 bin euro kar eden bir çeteyi çökertti.

27.09.2019 17:30
Bebek satarak 500 bin euro kar eden çete çökertildi

Yunanistan polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Bulgaristanlı korunmasız hamile kadınları kullanarak yasa dışı evlat edinme ve taşıyıcı annelik üzerinden 500 bin euro kar eden bir çeteyi çökertti.


12 kişinin göz altına alındığı operasyonda 13 bin euro nakit para, üç araba, cep telefonları, evlat edinmeye dair dokümanlar, taşıyıcı annelik sürecine ait dokümanlar, doğum sertifikaları ve banka evrakları bulundu. Operasyon kapsamında aranan toplam 66 kişi arasında avukat, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor ve özel klinikte çalışan sağlık personeli de bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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