Bebek sanatçılarından 19 Mayıs'a özel sanal sergi
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Bebek sanatçılarından 19 Mayıs'a özel sanal sergi

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl evlerde kutlanırken bebek sanatçıları da bugüne özel sanal bir sergi düzenledi.

Bebek sanatçılarından 19 Mayıs'a özel sanal sergi
19.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:58

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl evlerde kutlanırken bebek sanatçıları da bugüne özel sanal bir sergi düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele ve bağımsızlık ateşi, 101'inci yılında yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlanıyor. Bayram coşkusu bu yıl, tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle evlerde ya da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sade bir şekilde yaşandı.

Altı bebek sanatçısından sanal sergi

Dünyanın pek çok ülkesinde çağdaş sanat olarak kabul gören bebek sanatını Türkiye'de yürüten sanatçılar da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı anısına sanal bir sergi düzenledi. Pandemi döneminde Türkiye'de ilk kez 6 bebek sanatçısının bir sanal sergide 'altı imza bir sanat' adıyla bir araya geldiği eserler, 'artdollturkey' Instagram ve Artdoll İstanbul Facebook grubunda izleyicilerini bekliyor. Sanal sergide, Özlem Işık Sarıhan'ın 'Kadın Kahramanlar' koleksiyonundan polimer kil tekniğiyle çalıştığı 'Necibe Nine', Anna Mamulay'ın seramik kili ile çalıştığı 'Alice in love', Naciye Aksakaloğlu'nun kitre bebek tekniğiyle çalıştığı 'Güllü Nine', Saliha Tokat'ın taş bebek tekniğiyle çalıştığı 'Semazen', İlknur Osmanoğlu'nun kitre bebek tekniğiyle çalıştığı 'Çingene kızı' ve Sinem Temiz'in seramik kili ve Bjd tekniğiyle çalıştığı 'Vatan' isimli çalışmaları yer alıyor. El emeği bebekler, farklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Nitelikli eserlerle daha çok kişiye ulaşmak istediklerini belirten ve sanal sergiye imza atan bebek sanatçıları da çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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