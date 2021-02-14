Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın (2)
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Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın (2)

14.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:09

Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.

Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın (2)
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın (2)
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın (2)
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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