Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
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Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın

14.02.2021 08:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:04

Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangın söndürüldü.

Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yaklaşık 1 saatlik müdahalenin sonucu yangını söndürdü. Yatlar yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Deniz polisi de İstanbul Boğazı'nda devam eden deniz trafiğinde bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.

Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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