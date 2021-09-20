(BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI

Beşiktaş, Bebek İskelesi'nde bağlı olan teknede çıkan yangın Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken teknede hasar oluştu.

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