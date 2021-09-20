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(BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI

Beşiktaş, Bebek İskelesi'nde bağlı olan teknede çıkan yangın Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiktaş, Bebek İskelesi'nde bağlı olan teknede çıkan yangın Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken teknede hasar oluştu.

Bebek İskelesi'nde bağlı olan 17 metre boyundaki lüks teknede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının büyüyüp diğer teknelere sıçraması ihtimalini karşı tekne açığa çekildi. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri yoğun duman çıkan tekneye dışarıdan müdahalede bulundu. Daha sonra kıyıya çekilip bağlanan tekneye giren itfaiye ekipleri motor kısmında çıkan yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek sahil yolunda yürüyüş yapan vatandaşları güvenli bölgede tuttu. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken teknede hasar oluştu.

Görüntü dökümü

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-Yanan tekne

Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Tekne çalışanlarının ekiplere yardım çabaları

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
(BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI

(BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI

(BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI

(BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI

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Haber: (BEBEK SAHİLİ'NDE TEKNE YANGINI - Haberler
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