Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
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Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bebek sahilinde atlı polisler denetim yaptı.

Bebek sahilinde atlı polisler denetim yaptı. Atları gören turistler önce şaşırdı, sonra fotoğraf çektirdi. Atlı polislerin denetimi havadan da görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Polis ekipleri de bu bağlamda sahilleri, meydanları ve parkları denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor. Bugün Beşiktaş Bebek sahilinde önceki haftalarda yapılan denetimlerden farklı bir görüntü vardı. Yaya olarak devriye gezen ekiplerin yanı sıra atlı polisler de Bebek sahili boyunca gezerek kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Atlı polislere Yunus Motosiklet Timi polisleri de eşlik etti.

Atları gören turistler telefonlarına sarıldı

Sahilde kısıtlamadan muaf olan turistlerin haricinde kimse olmadığı görüldü. Sahilde dolaşan atlı polisleri gören turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra atlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı polislerin Bebek sahilindeki denetimi havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı
Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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