BEBEK SAHİLİ'NDE DEMİRLİ 2 TEKNE ALEV ALEV YANIYOR(1)
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BEBEK SAHİLİ'NDE DEMİRLİ 2 TEKNE ALEV ALEV YANIYOR(1)

14.02.2021 07:43 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:47
BEBEK SAHİLİ'NDE DEMİRLİ 2 TEKNE ALEV ALEV YANIYOR(1)

Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL DHABebek Sahili'nde sabah saatlerinde demirli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Bebek Sahili'nde sabah saatlerinde demirli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler yandaki tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan 2 tekneyi söndürme çalışmaları karadan ve denizden sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan tekneler

-Söndürme çalışması

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM

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