Bebek pudrasında asbest tartışması... Kutlubay: Türkiye'de bakanlık gerekli düzenlemeyi yaptı

ABD'deki bebek pudrası tartışmalarına değinen İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Bundan üç yıl önce yapılan bir çalışmada Türkiye'de bulunan bebek pudraları incelenmiş.

ABD'deki bebek pudrası tartışmalarına değinen İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Bundan üç yıl önce yapılan bir çalışmada Türkiye 'de bulunan bebek pudraları incelenmiş. İnceleme sonucu 4 pudrada asbest maddesi tespit edilmiş. Ardından bakanlık gerekli düzenlemeyi yaptı ve pudraların içinde bulunan asbest maddesi çıkarıldı" diye konuştu. Kutlubay, "Asbest maddesi vücuda yerleştiği zaman özellikle solunma ile birlikte akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri, akciğer zarında iltihaplanma, kalınlaşma ve sönmüş akciğer gibi durumlara neden oluyor" dedi.

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın bebek pudrasında kansere yol açan asbest maddesi kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, asbest maddesinin zararlarını anlattı. Kutlubay, "Tespit edilen asbest maddesi doğada bulunan lifli bir mineral. Asbest maddesi çok dayanıklı bir madde olduğu için yalıtım, ısıtma, inşaat, gemi, uçak ya da otomobil yapımında sıkça kullanılıyor. Asbest maddesi bir de kozmetik ve pudraların içerisinde de yanlışlıkla da olsa bulunabiliyor. Normal şartlarda kozmetik ve pudraların içerisinde talk denilen bir madde bulunur. Talk maddesi de doğada bulunan zararsız bir maddedir. Ancak talk maddesinin içine karışan asbest maddesinin temizlenmesi gerekir" dedi.

"ASBEST MADDESİNİN KULLANIMI KESİNLİKLE ZARARLIDIR"

Doç. Dr. Kutlubay, "Asbest maddesi vücuda yerleştiğini zaman özellikle solunma ile birlikte akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri, akciğer zarında iltihaplanma, kalınlaşma ve sönmüş akciğer gibi durumları ortaya çıkarıyor. Asbest maddesi hatta bazen deriden bile geçebiliyor. Deriden geçtiği zaman vücutta birtakım yaralar meydana gelebiliyor. Bu nedenlerden dolayı asbest maddesinin kullanımı kesinlikle zararlıdır. Bazı ülkelerde asbest maddesinin kullanımını yasakken, bazı ülkeler ise kullanılmaya devam ediyor" diye konuştu.

"GÜNLÜK OLARAK 10 BİN İLE 15 BİN ASBEST LİFİ SOLUYORUZ"İçtiğimiz suda bile asbest maddesinin olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kutlubay, "Bir litre suda 200 bin asbest maddesi bulunuyor. Hatta bir insan günlük olarak 10 bin ile 15 bin asbest lifi soluyor. Bir insanın gün içinde soluduğu asbest lifleri normal bir fizyolojik sınırda. Ancak siz yüksek oranda asbest maddesine maruz kalırsanız, birtakım sağlık problemleri yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ASBEST MADDESİNİN KULLANIMINI YASAKLADI"

Doç. Dr. Kutlubay, "2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'de asbest maddesinin kullanımını yasakladı. Şu an hiçbir ürünümüzde asbest maddesi yok. Bundan üç yıl önce yapılan bir çalışmada Türkiye'de bulunan bebek pudraları incelenmiş. İnceleme sonucu 4 pudrada asbest maddesi tespit edilmiş. Ardından bakanlık gerekli düzenlemeyi yaptı ve pudraların içinde bulunan asbest maddesi çıkarıldı." diye konuştu. Doç. Dr. Kutlubay, "Asbest maddesinin zararlarının ortaya çıkması için en az 15- 20 yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyor. ve bu süre içerisinde asbest maddesine süreli maruz kalmanız gerekiyor. Çünkü asbest maddesinin asıl problemi havadan solunum yoluyla hasar bırakması. Burada asıl görev yetkili mercilere düşüyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı