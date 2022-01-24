"Bebek patlaması kuşağının" dijital eğilimleri ve sosyal medya yaklaşımları

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyeleri Ayşe Bengi Özçelik ve Eser Levi, 55-65 yaş aralığındaki bireylerle derinlemesine görüşmeler yaparak "bebek patlaması kuşağının" dijital eğilimlerini ve sosyal medya influencer'lığına yönelik yaklaşımlarını inceledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırma, Paradigm Shifts within the Communication World başlıklı kitapta yayımlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyeleri Ayşe Bengi Özçelik ve Eser Levi'ye göre, online araçların çoğunlukla gençler tarafından kullanıldığı düşünülse de yaşça büyük olanlar, dijital dünyada en hızlı büyüyen grup olma özelliği taşıyor.

Son 10 yılda 50-64 yaş grubunun sosyal medya kullanımı yüzde 20'den yüzde 69'a, 65 yaş üstünün ise yüzde 5'ten yüzde 40'a yükseldi.

Bebek patlaması kuşağının artık dijital dünyada dikkate alınması gereken bir tüketici segmenti olduğunu belirten Özçelik ve Levi, markaların dijital iletişim stratejilerinde bu kuşağı oyunun dışında bıraktığına işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Bengi Özçelik, araştırmanın odağına bebek patlaması kuşağını aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Kovid-19 döneminden sonra internet üzerinden alışverişin bebek patlaması kuşağında da yaygınlaşması, bugüne kadar önceliklendirilmeyen bu kitleyi de ön plana çıkardı. Bu sebeple biz de dijital dünyadaki varlıklarının iyi anlaşılamadığı öngörüsüyle onların neler düşündüğünü araştırmak istedik ve 55-65 yaş aralığındaki bireylerle derinlemesine görüşmeler yaparak sonuçları raporladık."

Bebek patlaması kuşağının medya kullanım alışkanlıkları değişti

Özçelik, 60 yaş üzeri kişilerin artık Facebook'ta olduğu kadar Instagram'da da aktif olduğunu aktararak, internet alışverişlerindeki fiyat kıyaslama olanağı ve daha ucuz ürün bulabilme şansının bu yaş grubunu dijital dünyaya yaklaştırdığını bildirdi.

Bebek patlaması kuşağının influencer'lardan beklentilerini paylaşan Özçelik, şunları kaydetti:

"Bu kuşağın 4 temel beklentisi var; uzmanlık, deneyim, sahicilik ve benzerlik. Bir öneriyle karşılaştıklarında öneren kişinin kim olduğunu sorguluyorlar. Bir lafa bakıyorlar, bir de söyleyene... Örneğin, teknolojik bir ürün önerisi olduğunda o kişinin teknolojiden ne kadar anladığını dikkate alıyorlar. Deneyim, bir diğer etken. Influencer'ın önerdiği ürünü kendisinin kullanmış olması gerektiğini düşünüyorlar. Örneğin, bir annenin kendi çocuğu için kullanıp beğendiği ürüne güveniyorlar. Sahicilik, önceki iki etken tarafından da etkilenen ve bebek patlaması kuşağı için çok önemli bir etken. Paylaşılan içeriğin gerçek olması gerektiğine inanıyorlar. Benzerlik ise bebek patlaması kuşağının takip ettiği influencer ile kendisi arasında bir bağ kurmasıyla ilintili. Eğer takipçi, takip ettiği kişiyle kendini benzetiyorsa onu daha inandırıcı buluyor. Aslında bu, diğer nesillerde de görebildiğimiz önemli bir takipçi beklentisi."

Bebek patlaması kuşağı ayrı bir tüketici segmenti olarak dikkate alınmalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eser Levi de çalışmayı neredeyse finalize etmek üzereyken Hootsuite'in o dönemde yayınlanmış olan 2021'in sosyal medya trendlerini tartıştığı raporuna denk geldiklerini bildirdi.

Levi, "Rapor, dijital pazarlamacıların bebek patlaması kuşağını hedefe almamasını yaşa ilişkin ön yargıların talihsiz bir sonucu olarak niteliyor. Hareket alanı giderek dijitale doğru genişleyen bu kuşağın markalar tarafından ayrı bir tüketici segmenti olarak dikkate alınmasını öneriyor." ifadelerini kullandı.

"Bebek patlaması kuşağının" online davranış biçimlerindeki değişikliğin sadece alışveriş alışkanlıklarıyla da sınırlı olmadığını, aile ve arkadaşlarla iletişim kurma, haber alma ve çeşitli konularda araştırma yapma amacıyla da sosyal medyayı kullandıklarını bildiren Levi, "bebek patlaması kuşağının" giyim, teknoloji, züccaciye gibi ürün kategorilerinde sürprizlerle karşılaşmak istemediğini belirtti.

Levi, "Bu kuşak, kendi ifadeleriyle televizyon reklamındaki 'oyuncunun' sözüne pek de güvenmiyor. Sahici kişilerin sahici görüşleri onlar için daha işlevsel. Bu nedenle söz konusu etkileyicinin güvenilirliği yüksekse bebek patlaması kuşağının tutum ve davranışları üzerinde etkili olması oldukça mümkün. Ayrıca sosyal medya etkileyicilerini sadece internet ünlülerinin oluşturmadığını, geleneksel ünlülerin de zaman içerisinde sosyal medyada etkileyici konumuna geldiğini düşünürsek, halihazırda sevdikleri ve güvendikleri bir ünlünün Instagram gönderisinde önerdiği ürüne -ihtiyaçları da varsa- ilgi göstermeleri çok olası." ifadelerini kullandı.