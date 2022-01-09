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Bebek önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Bebek önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bebek önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Anadolu Hisarı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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